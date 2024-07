POL-RBK: Overath - Nächtliche Radfahrerkontrolle

Bergisch Gladbach (ots) - Gestern gegen Mittag (10.07.) wurde die Polizei zur Wohnung einer Seniorin in der Broicher Straße im Stadtteil Kaule gerufen. Die Seniorin hatte am Vortag Besuch von einem vermeintlichen Handwerker erhalten und später einen Diebstahl festgestellt. Der Mann, der sich als Handwerker ausgab, gelangte am Dienstagnachmittag (09.07.), gegen 14:00 ...

mehr