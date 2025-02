POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (20.02.2025) oder Freitag (21.02.2025) in eine Wohnung an der Hallstraße eingebrochen. Beim Versuch, in ein Einfamilienhaus an der Möhringer Landhausstraße einzubrechen, sind die Täter über das vergangene Wochenende (21.02. bis 23.02.2025) gescheitert. An der Hallstraße verschafften sich die Unbekannten zwischen 23.30 Uhr und 16.20 Uhr auf ...

mehr