Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (20.02.2025) oder Freitag (21.02.2025) in eine Wohnung an der Hallstraße eingebrochen. Beim Versuch, in ein Einfamilienhaus an der Möhringer Landhausstraße einzubrechen, sind die Täter über das vergangene Wochenende (21.02. bis 23.02.2025) gescheitert. An der Hallstraße verschafften sich die Unbekannten zwischen 23.30 Uhr und 16.20 Uhr auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort hebelten sie die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung auf und stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Möhringer Landstraße schlugen die Unbekannten, zwischen Freitag, 15.20 Uhr und Sonntag, 17.20 Uhr, das Glas der Terrassentür mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein und versuchten den Türgriff von innen zu entriegeln. Nachdem sie scheiterten, flüchteten sie ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

