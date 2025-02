Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Goldketten bei Konzert geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (21.02.2025) bei einem Konzert in der Porsche Arena zwei Goldketten geraubt. Ein 25 Jahre alter Konzertbesucher befand sich gegen 19.45 Uhr im Innenraum der Arena und war auf dem Weg Richtung Bühne, als ihm Unbekannte die massive Goldkette im Wert von rund 2.000 Euro vom Hals rissen. Als er sich umdrehte, sah er einen zirka 25 Jahre alten und etwa 185 bis 190 Zentimeter großen Mann mit dunkelblonden Haaren, die seitlich kürzer geschnitten waren. Er trug einen grauen Kapuzenpullover mit Reißverschluss. Ob er mit der Tat in Verbindung stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In einem zweiten Fall rissen Unbekannte gegen 20.30 Uhr die Goldkette eines weiteren Besuchers im Wert von rund 1.600 Euro vom Hals und verschwanden unerkannt in der Menge. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

