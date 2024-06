POL-DN: Velomobilfahrer leicht verletzt

Merzenich (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag (04.06.2024) auf Mittwoch (05.06.2024) in der Straße "In den Weingärten" ein Fahrzeug des Herstellers Audi. Die Polizei sucht nach Zeugen! Nach Angaben der Besitzer des Audi, Modell Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen DN-TL760 hatten diese gegen 02:00 Uhr am Mittwoch Geräusche wahrgenommen, jedoch nichts Verdächtiges beobachten können. Erst am nächsten Morgen stellten sie den Diebstahl des ...

