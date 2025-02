Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 72-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (21.02.2025) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Stuttgarter Straße versucht haben soll, eine 72-jährige Frau auszurauben. Der Tatverdächtige soll gegen 18.45 Uhr in der Unterführung der Stadtbahnhaltestelle Föhrichstraße versucht haben, der 72-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Nachdem die Frau sich zur Wehr setzte, soll der Tatverdächtige sie mehrfach geschlagen haben. Eine 66-jährige Passantin, die durch Hilfeschreie auf den Vorfall aufmerksam wurde, verfolgte anschließend den flüchtenden Tatverdächtigen und verständigte die Polizei. Als der Tatverdächtige die 66-Jährige bemerkte, soll er auch sie mehrfach geschlagen und weggestoßen haben. Die beiden Damen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später fest. Der 35-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (22.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

