Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (23.02.2025) in einer Wohnung an der Kissinger Straße einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der mit Rauschgift gehandelt haben soll. Beamte der Bundespolizei kontrollierten gegen 08.20 Uhr eine 36 Jahre alte Frau im Bereich der Bahnhofstraße und fanden kleine Mengen diverser Betäubungsmittel bei ihr. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie die Drogen von dem 42-Jährigen in der Kissinger Straße gestohlen haben soll. Bei einer anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden Beamte rund 200 Ecstasy-Tabletten, 1,5 Kilogramm Marihuana, etwa 450 Gramm Haschisch und zirka 100 LSD-Tabletten in der Wohnung des Tatverdächtigen. Der 42-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (24.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

