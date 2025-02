Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Widerstand: 55-jähriger Polizist leicht verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmittag (22.02.2025) einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der einen 55-jährigen Beamten leicht verletzt haben soll. Der 30-Jährige hielt sich gegen 14.15 Uhr, gemeinsam mit einem 33 Jahre alten Mann in einem Hostel an der Rosensteinstraße auf. Weil die beiden offenbar stark alkoholisierten Männer trotz Aufforderung die Unterkunft nicht verließen, alarmierte ein Sicherheitsmitarbeiter die Polizei. Die Beamten begleiteten die beiden Männer in ihre Zimmer, um diese zu räumen. Der 30-Jährige soll sich zunehmend aggressiv verhalten und versucht haben, den 55-Jährigen mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Den Polizisten gelang es, den Angriff abzuwehren und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Während der vorläufigen Festnahme verletzte sich der 55-Jährige an der Hand. Bei der Festnahme und dem Transport in den Polizeigewahrsam soll der 30-Jährige wiederholt nach den Beamten getreten und sie beleidigt haben. Am nächsten Morgen um 06.00 Uhr setzten die Beamten den 30-Jährigen und den 33-Jährigen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

