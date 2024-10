HZA-GI: Aktionstag "Schichtwechsel" - Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz Auch das Hauptzollamt Gießen übernimmt eine "Schicht"

Hauptzollamt Gießen

Aktionstag "Schichtwechsel" - Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz Auch das Hauptzollamt Gießen übernimmt eine "Schicht"

Heute wird der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" ausgerichtet. Hierzu wechseln Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland ihren Arbeitsplatz und lernen so eine neue Sicht auf die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Auch das Hauptzollamt Gießen beteiligt sich und übernahm eine Schicht in der Kaffeerösterei der Gemeinschaft in Kehna. Hierbei handelt es sich um ein inklusives Projekt, in dem Menschen mit Behinderung leben und arbeiten. So werden in der Bio-Kaffeerösterei handverlesene Kaffeebohnen aus ökologischem Anbau zu Röstkaffee veredelt. Die Zöllnerinnen und Zöllner mussten in ihrer "Schicht" tatkräftig mit anpacken. Nicht nur Säcke mit Naturbohnen wurden verteilt, die Bohnen für die Röstung gewogen und geröstet, sondern auch die Kaffeebohnen mussten sortiert, abgefüllt und im Anschluss verpackt werden. Natürlich durfte zum Abschluss auch eine kleine Qualitätskontrolle in Form von einer Kaffeeverkostung nicht fehlen. "Wir waren sehr beeindruckt, mit welcher Freude, Hingabe und Liebe zum Detail hier der Kaffee hergestellt wird", so Stephanie Auerswald, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen. "Der Schichtwechsel hat das gegenseitige Verständnis gestärkt und Vorurteile ausgeräumt." Am 24. Oktober 2024 kommen die Beschäftigten der Kaffeerösterei Kehna zum Gegenbesuch an das Hauptzollamt Gießen um die Tätigkeiten des Zolls besser kennenzulernen und eine "Schicht" zu übernehmen.

Zusatzinformation:

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. Die Beschäftigung und Unterstützung von Menschen mit einer Behinderung sind dabei von zentraler Bedeutung. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleich gestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund 8 Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe. Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerber*innen (m/w/d) für den gehobenen bzw. den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet. Die Hauptzollämter nehmen noch bis zum 15. Oktober 2024 Bewerbungen für eine Ausbildung oder ein duales Studium (Ausbildungs-/Studienbeginn 1. September 2025) entgegen.

