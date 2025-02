Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Die Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern- Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen/ -Plieningen (ots)

Unbekannte haben am Freitag (20.02.2025) eine 82 Jahre alte Frau und einen 95 Jahre alten Mann durch eine perfide Betrugsmasche um mehrere Tausend Euro betrogen. Eine unbekannte Anruferin kontaktierte die 82-Jährige gegen 15.00 Uhr und erklärte ihr, dass fälschlicherweise mehrere Zehntausend Euro vom Konto der Seniorin abgebucht worden waren und sie daher eine neue Karte bekommen würde. Hierfür müsse sie aber zuerst ihre alte Karte an einen weiteren Bankmitarbeiter abgeben. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es der Betrügerin, die Geheimzahl der 82-Jährigen zu erfragen. Nachdem ein unbekannter Mann die Karte an der Schwenninger Straße abgeholt hatte, buchten die Betrüger mehrere Tausend Euro vom Konto der Frau ab, bevor der Schwindel aufflog und sie die Karte sperren ließ. Mit derselben Masche legten die Betrüger einen 95-jährigen Mann gegen 09.30 Uhr an der Filderhauptstraße herein. Auch hier erfragte eine Frau telefonisch die Geheimzahl des Seniors, der seine Karte kurze Zeit später an einen angeblichen Bankmitarbeiter übergab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Betrüger versuchen momentan vermehrt mit der beschriebenen Masche an vertrauliche Daten und Bezahlkarten ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei rät mit folgenden Präventionshinweisen zum Schutz vor Telefontrickbetrügern: - Verifizierung der Identität Nehmen Sie niemals an, dass eine Nachricht oder ein Anruf tatsächlich von Ihrer Bank stammt. Kontaktieren Sie stattdessen Ihre Bank direkt über die offizielle Website oder die offizielle Kundendienstnummer. - Schutz vertraulicher Informationen Ihre Bank wird Sie niemals nach vertraulichen Daten wie Passwörtern, PINs oder TANs fragen. Teilen Sie diese Informationen niemals über Telefon, E-Mail oder SMS. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder zu überstürzten Entscheidungen drängen - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre Örtliche Polizeidienststelle an. Wählen Sie nicht den Rückruf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell