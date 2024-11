POL-NOM: Diebstahl von Kompletträdern - Zeugen gesucht

Bad Gandersheim (ots) - Akazienstraße, Kreiensen, 25.11.2024 Am 25.11.2024, gegen 12:15 Uhr, befand sich ein Ford Transit einer Sanitärfirma abgestellt am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 8. Ein Opel Vivaro mit Bad Gandersheimer Zulassung befuhr die Akazienstraße in Fahrtrichtung Eschenstraße und passierte hierbei den Ford Transit der Sanitärfirma. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der ...

