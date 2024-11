POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Einbecker Landstraße/ Rückingsallee, Montag, 25.11.2024, 08.05 Uhr NORTHEIM (mil) Am frühen Montagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Einbecker Landstraße/ Rückingsallee in Northeim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 73-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Seesener Landstraße in ...

mehr