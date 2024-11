Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelberührung

Bad Gandersheim (ots)

Akazienstraße, Kreiensen, 25.11.2024

Am 25.11.2024, gegen 12:15 Uhr, befand sich ein Ford Transit einer Sanitärfirma abgestellt am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 8. Ein Opel Vivaro mit Bad Gandersheimer Zulassung befuhr die Akazienstraße in Fahrtrichtung Eschenstraße und passierte hierbei den Ford Transit der Sanitärfirma. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Fahrzeugführer des Opel Vivaro entfernte sich anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Beobachtungen zu dem Verkehrsunfallgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer: 05382 95390 zu melden. (at)

