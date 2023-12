Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag zur Pressemeldung Festnahme nach Körperverletzung mit Metallkette und Ziegelstein

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 18.12.2023 - 14:30 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/5675127) berichteten wir über einen 19-jährigen Mann, der andere Personen mit einer Metallkette und einem Ziegelstein attackierte.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler der Kriminalpolizei einen männlichen Hundehalter. Nach ersten Erkenntnissen soll der 19-Jährige nach dem Hund des Gesuchten getreten haben. Die vier angegriffenen Personen haben sich dann in den Vorfall eingemischt und weitere Übergriffe des 19-Jährigen gegen den Hundehalter verhindert. Dieser Mann wird als Zeuge in einem Strafverfahren benötigt und kann sich unter der 02131 3000 an die Polizei und das Kriminalkommissariat 21 wenden.

