Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Mittwochvormittag (19.03.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Beythaler Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:55 Uhr klingelte eine bislang unbekannte Person mehrfach an der Hauseingangstür einer Seniorin. Die Geschädigte konnte eine größere, dunkel gekleidete Person vor der Tür erkennen. Da sie nicht rechtzeitig öffnen konnte, entfernte sich die Person zunächst von der Tür. Kurze Zeit später hörte die Seniorin Geräusche an der Terrassentür. Eine unbekannte Person drückte die Rollladen hoch und verschaffte sich Zugang zum Obergeschoss des Hauses. Dort wurden mehrere Räume durchwühlt. Gegen 11:10 Uhr verließ der Tatverdächtige das Gebäude wieder durch die Terrassentür und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein hinzugerufener Angehöriger stellte fest, dass das Obergeschoss durchsucht worden war. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch unklar, was genau entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Beythaler Straße gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell