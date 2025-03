Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer kollidiert mit Fahrradfahrer

Vettweiß (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag (18.03.2025) erlitt eine Person leichte Verletzungen.

Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Kerpen mit seinem Krad die Bundesstraße 477 in Richtung Disternich als plötzlich an der Einmündung Am Broich in Sievernich ein 81-Jähriger aus Vettweiß mit seinem dreirädrigen Pedelec die B 477 überqueren wollte. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers konnte der Kerpener eine Kollision mit dem Vettweißer nicht verhindern.

Der 81-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Das nicht mehr fahrbereite Pedelec musste an der Unfallstelle abgeholt werden.

