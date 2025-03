Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L241 wurden am Dienstag (18.03.2025) zwei Personen leicht verletzt. Eine 52-Jährige hatte beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet.

Die Frau aus Titz befuhr mit ihrem Pkw gegen 13:20 Uhr die B55, von dort bog sie nach links auf die L241 in Richtung Jülich ab. Nach eigenen Angaben hatte sie den herannahenden Pkw, der auf der L241 von Mersch kommend in Richtung Jülich unterwegs war und in dem sich ein 25-Jähriger aus Langerwehe und ein 25-jähriger Beifahrer aus Titz befanden, nicht wahrgenommen.

Durch den Unfall wurden die beiden 25-Jährigen leicht verletzt, Rettungswagen brachten die beiden Männer in ein Krankenhaus. Die Frau aus Titz blieb unverletzt.

