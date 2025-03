POL-DN: 41-Jähriger verliert alkoholisiert die Kontrolle über sein Fahrzeug

Düren (ots) - Von einem Schulparkplatz an der Kreuzstraße entwendeten bislang Unbekannte Diebe am Montagmorgen (17.03.2025) einen Pkw. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die 55-Jährige Eigentümerin des Fahrzeugs hatte dieses gegen 07:50 Uhr dort abgestellt. Gegen 08:30 Uhr wurde der Diebstahl des Pkw, bei dem es sich um einen Mazda CX-5 in der Farbe Grau mit dem amtlichen Kennzeichen K-CX421 handelt, entdeckt. Zeugen, die ...

mehr