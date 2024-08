Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 17.08.2024

Betzdorf (ots)

Mudersbach

Verkehrsunfallflucht am 16.08.2024, zwischen 11.20 h und 11.30 h, in Mudersbach, Hauptstraße Durch einen ausländischen Sattelzug mit einem roten litauischen Auflieger wurde der Zaun eines Firmengeländes beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Glücklicherweise konnte ein Teilkennzeichen abgelesen werden, so dass es Ermittlungsansätze zur Unfallverursachung gibt. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die sich bitte unter 02741/926-0 melden sollen.

Wallmenroth

Verkehrsunfall mit Personenschaden am 16.08.2024, 15.20 h, in Wallmenroth, Waldstraße Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Tiergartenstraße und bog von dieser nach links in die Waldstraße ab. Wegen Müdigkeit fiel der Fahrer in einen Sekundenschlaf und verlor in Folge die Kontrolle über den Pkw. Er stieß gegen einen geparkten Anhänger, der durch die Wucht gegen einen weiteren geparkten Pkw und der wiederum gegen einen Zaun und eine Laterne prallte. Die Kettenreaktion führte zu einem Gesamtschaden in Höhe von knapp 34.000.-EUR. Der 27-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Scheuerfeld

Bandenmäßiger Ladendiebstahl am 16.08.2024, 19.30 h, in Scheuerfeld, Kirchstraße Durch einen Mitarbeiter des Rewe-Marktes wurde die Polizei Betzdorf über einen Ladendiebstahl von 3 männlichen Personen informiert, der in diesem Moment stattfand und wobei die Täter noch verfolgt wurden. Ein Täter konnte sogar festgehalten werden, er gab an, nichts mit dem Diebstahl zu tun zu haben und wurde zunächst nach Personalienfeststellung aus "Mangel an Beweisen" wieder entlassen. Im Rahmen der Fahndung fiel dann der "Entlassene" in verdächtiger Weise an einem abgestellten Fahrzeug auf. Plötzlich tauchten auch die beiden weiteren Täter auf, die sich im Gebüsch verborgen hielten. Nach einer erneuten Flucht konnten dann ca. eine halbe Stunde später alle drei festgenommen werden. Die Durchsuchung alle mitgeführten Gegenstände incl. des Fahrzeugs führte letztlich zum Auffinden umfangreichen Diebesgutes, vorwiegend handelte es sich um mehrere hundert Kleidungsstücke. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die bereits strafrechtlich in Erscheinung getretenen osteuropäischen Täter, wobei einer auch schon gesucht wurde, auf freien Fuß gesetzt. Der Gesamtschaden des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden.

Betzdorf

Trunkenheitsfahrt mit zusätzlichem Drogeneinfluss am 16.08.2024, 22.20 h, in Betzdorf, Kölner Straße Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer fiel durch unsichere Fahrweise auf und konnte kurz darauf einer Kontrolle unterzogen werden. Neben Alkohol fiel auch ein Drogentest auf verschiedene Stoffgruppen positiv aus. Dem 40-jährigen wurde Blut entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Alsdorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis am 17.08.2024, 00.15 h, in Alsdorf, Hauptstraße Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde aufgrund seiner Geschwindigkeit einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Roller frisiert war und der 17-jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Jetzt erwartet den Jugendlichen eine Strafanzeige, die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Vater des 17-jährigen erwartet ebenfalls ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Wissen

Sachbeschädigung an Pkw am 17.08.2024, 00.20 h, in Wissen, Im Kreuztal Durch einen aufmerksamen Bürger wurde gemeldet, wie ein männlicher Täter aus einem Pkw ausstieg und einen geparkten Pkw durch Tritte gegen den Kofferraum und die Beleuchtungseinrichtungen beschädigte. Wichtige Hinweise konnten erlangt werden, die zur Ermittlungen der Täterschaft führen dürften. Es wurde Sachschaden in Höhe von 1.000.-EUR verursacht.

Niederfischbach

Betrug am 17.08.2024, 01.39 h, in Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße Fünf jugendliche Personen ließen sich zunächst mit einem Taxi von Betzdorf nach Niederfischbach fahren und wollten für die Begleichung der Kosten an der vor Ort befindlichen Sparkasse Geld abheben. Als aber der Zutritt zum Geldautomaten verwehrt wurde, flüchtete kurzer Hand alle 5 in Richtung des Bürgerparks. Bei der Anzeigenaufnahme konnte aufgrund der Beschreibung ein Zusammenhang zu einem Ladendiebstahl, der Tage zuvor stattgefunden hatte, hergestellt und dadurch Hinweise auf einen Teil der Täter erlangt werden. Die sofortige Fahndung verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell