POL-PDNR: Wiese in Brand gesetzt

St. Katharinen (ots) - In der Nacht vom 15.08.24 auf den 16.08.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter in der Stegerstraße in Sankt Katharinen ein auf der Straße abgestelltes und verschlossenes Quad. Bei diesem handelt es sich um ein Quad der Marke Yamaha. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02644-9430 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

mehr