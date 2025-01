Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heranwachsende zeigt sich ungeschickt beim Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Am gestrigen Samstag, den 04.01.2025, kam es zu einem misslungenen Diebstahl im Outlet-Center. Um 16:45 Uhr befand sich eine 18-Jährige im Laden eines Sportartikelherstellers. Die junge Dame dachte, sie könne einfach so Kleidungsstücke im Wert von knapp 350 Euro auf ihrem Armen aus dem Geschäft tragen. Diese ungeschickte Aktion blieb natürlich nicht unbemerkt. Die junge Täterin wurde von den Mitarbeitern am Diebstahl gehindert und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren. |pizw

