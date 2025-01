POL-PDPS: Außenspiegel am Fahrbahnrand abgefahren

Pirmasens (ots) - Am Abend des 22.12.2024 stellte ein 44-jähriger Mann aus Pirmasens sein Fahrzeug, ein weißer VW Crafter in der Laubenstraße in Pirmasens, Ortsteil Fehrbach, ab. Als er am 01.01.2025 nach 13:00 Uhr an seinen Pkw zurückkehrte und diesen in seine Hofeinfahrt fahren wollte, stellte er einen Schaden an der linken Heckleuchte fest. An der Tatörtlichkeit konnte ein kleiner Stein festgestellt werden, ...

