Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen in Bergstein

Hürtgenwald (ots)

In der Nacht von Sonntag (16.03.2025) auf Montag (17.03.2025) kam es in Bergstein zu mehreren Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Kallstraße wurden zwei Pkw eines Geschädigten durchsucht. Aus einem Fahrzeug entwendeten die Täter eine schwarze Tasche mit zwei Fahrzeugscheinen und einem Behindertenausweis. Der zweite Pkw wurde ebenfalls durchwühlt, jedoch wurde hier nichts entwendet. Ein weiteres Fahrzeug in der Kallstraße wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen geöffnet. Die Besitzerin stellte am Morgen gegen 06:00 Uhr fest, dass die Beifahrertür offenstand. Entwendet wurden 20 Euro Bargeld sowie zwei Paar Bluetooth-Kopfhörer. Auch in der Straße "Auf dem Stift" wurde ein Pkw durchwühlt. Die Täter entwendeten 5 Euro Bargeld. Da keine Aufbruchspuren festgestellt wurden, ist unklar, wie sie in das Fahrzeug gelangten. In der Straße "Auf dem Stückchen" wurde ein unverschlossenes Fahrzeug durchsucht. Die Täter entwendeten 10 Euro Bargeld sowie Kosmetikartikel. In der Burgstraße bemerkte ein Zeuge gegen 03:20 Uhr zwei maskierte Personen, die mit Taschenlampen in geparkte Autos leuchteten und versuchten, diese zu öffnen. Als er sie ansprach, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Zerkall.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Zeuge beschreibt die beiden Verdächtigen wie folgt:

- Alter: ca. 20-25 Jahre - Größe: ca. 170-185 cm - Bekleidung: schwarze Oberbekleidung, einer trug eine schwarze, der andere eine hellblaue Hose, beide trugen Handschuhe

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

So schützen Sie sich vor Diebstählen aus Fahrzeugen:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Dokumente im Auto - selbst geringe Bargeldbeträge können Diebe anlocken. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Parken Sie möglichst an gut beleuchteten Orten. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell