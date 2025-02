Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, den 26.02.2025, gegen 18:10 Uhr, kam es auf der BAB 623 zwischen den Anschlussstellen Saarbrücken und Herrensohr im dortigen Baustellenbereich zu einem Verkehrsunfall mit anschließend unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle. Dabei überholte der Verursacher den Geschädigten verbotswidrig rechts. Nach der Kollision fuhr der Verursacher im weiteren Verlauf der BAB 623 auf die BAB 8, in Richtung Neunkirchen auf, wobei mehrfach Fahrzeuge über den Standstreifen rechts überholt wurden. Nachdem der Verursacher NK-Oberstadt ab- und wieder in Richtung Saarlouis auffuhr, versuchte dieser auf der Sulzbachtalbrücke so dicht vor einem LKW nach rechts einzuscheren, dass die Verhinderung eines Zusammenstoß nur vom Zufall abhing.

Wer kann Angaben zum o.g. Verkehrsunfall oder dem Fahrverhalten des Verursachers und möglichen Fahrzeuginsassen machen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681-97150 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell