POL-SBR-BURB: Vermisster Junge (14) aus Saarbrücken ist wieder da

Saarbrücken (ots) - Am 31.01.25, kam es gegen ca. 00:10 Uhr, in Saarbrücken-Gersweiler zum Brand eines Lkw´s. Das Fahrzeug befand sich dabei unmittelbar an der Grenze zu Frankreich neben der Straße Am Sprinkshaus in einem Waldgebiet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch brannte der Lkw völlig aus. Es konnten weder ein Kennzeichen, noch eine FIN abgelesen werden, so dass der Sachverhalt ...

