Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 14jährigen Jermayn Ditzler

Saarbrücken-Burbach (ots)

Seit Freitag, den 31.01.2025 wird der 14jährige Jermayn Ditzler vermisst. Jermayn besucht die Rastbachtalschule. Es war mit seiner Mutter vereinbart, dass er sich nach der Zeugnisausgabe zu Hause meldet, damit man sich zeitnah in der Innenstadt von Saarbrücken trifft. Dies ist jedoch unterblieben, so dass sich die Mutter zu Schule begeben hat. Dort konnte sie den Jermayn nicht antreffen. Sein Rucksack und sein Handy befanden sich noch in der Schule. Sowohl die Schule, als auch bekannte Anlaufadressen wurden aufgesucht, jedoch ohne Erfolg. Gegen 17 Uhr wurde der Jermayn von Schülern in einem Drogeriemarkt in der Jakobsstraße 38 in 66115 Saarbrücken gesehen und angesprochen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit. Das Verschwinden hängt vermutlich mit der Zeugnisausgabe zusammen. Personenbeschreibung des Jermayn Ditzler: 160 cm groß, schlanke Statur, hellbraune Haare, Ohrring im rechten Ohr, Brille, grüne Jacke, schwarze Camouflage-Hose, grüne Fila Schuhe.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des vermissten 14jährigen. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Jermayn.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681-97150 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

