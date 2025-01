Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Im Wald abgestellter Lkw brennt völlig aus

Saarbrücken (ots)

Am 31.01.25, kam es gegen ca. 00:10 Uhr, in Saarbrücken-Gersweiler zum Brand eines Lkw´s. Das Fahrzeug befand sich dabei unmittelbar an der Grenze zu Frankreich neben der Straße Am Sprinkshaus in einem Waldgebiet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch brannte der Lkw völlig aus. Es konnten weder ein Kennzeichen, noch eine FIN abgelesen werden, so dass der Sachverhalt zunächst völlig unklar war. Im Zuge erster Ermittlungen durch die Polizei Burbach konnten Hinweise auf einen möglichen Fahrzeughalter, eine Firma, erlangt werden. Auf dem Firmengelände konnte dann ein Transporter festgestellt werden, an dem die Seitenscheibe eingeschlagen war und an dem offensichtlich an der Zündung manipuliert wurde. Nachdem ein Verantwortlicher der Firma vor Ort erschienen war, bestätigte dieser, dass ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark fehlt. Bislang besteht daher die Vermutung, dass der Lkw von dem Firmengelände entwendet wurde und dann kurz vor der französischen Grenze im Wald in Brand gesetzt wurde. Der oder die Täter sind bislang unbekannt, konkrete Verdachtsmomente sind nicht vorhanden. Sachdienlich Hinweise können an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach oder jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

