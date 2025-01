Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Pkw

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum verschlossenen Pkw eines 44-jährigen Mannes aus Dinklage. Dieser hatte seinen Pkw am Montag, 06.Janaur 2025 gegen 15:40 Uhr in der Schürmannstraße abgestellt. Am Morgen des 07. Januar 2025 05:35 Uhr stellte er den Diebstahl des Multimediasystems des VW Caddy fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag. 07. Januar 2025 gegen 22:10 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Emstek mit einem Pkw die Straße Erlte, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag. 07. Januar 2025, in der Zeit zwischen 09:40 Uhr bis 10:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 53-jährigen Frau aus Dinklage. Diese hatte ihren Pkw, einen Smart, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Drostestraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443 97749-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag. 07. Januar 2025, in der Zeit zwischen 08:40 Uhr bis 11:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 41-jährigen Frau aus Emstek. Diese hatte ihren Pkw, einen VW Tiguan, auf dem Parkplatz einer Kirche in der Josefstraße abgestellt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 07. Januar 2025 gegen 14:35 Uhr befuhr eine 20-jährige Heranwachsende aus Visbek mit ihrem Pkw die L 873/Hagstedt als sie nach rechts in die Berme geriet, anschließend nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Grundstückszaun kollidierte. Ihr Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag. 07. Januar 2025, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen VW T-Roc, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Keetstraße abgestellt. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 08. Januar 2025 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Große Straße in Richtung Handorfer Straße und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach rechts auf die Bahnhofstraße einzubiegen. Hierbei übersah er einen 22-jährigen Fußgänger. Der 22-jährige Steinfelder überquerte bei grüner Lichtzeichenanlage die Ampelkreuzung Große Straße/Bahnhofstraße. Der Pkw des 76-Jährigen erfasste den 22-Jährigen, wodurch der 22-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

