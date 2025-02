Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fußgänger

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Freitag, 21.02.2025, ereignete sich gegen kurz vor 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lebacher Straße in Saarbrücken-Malstatt zwischen einem Motorradfahrer und einem Fußgänger. Hierbei befuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer die Lebacher Straße aus Richtung Verteilerkreis Ludwigsberg kommend in Fahrtrichtung BAB 1. Ein 46-jähriger Fußgänger war gerade im Begriff, die Lebacher Straße an einer Fußgängerampel in Höhe der Einmündung der Straße Am Wallenbaum bei für ihn geltendem Grünlicht zu queren, als der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Krad verlor, dabei wohl noch stark beschleunigte und es zur Kollision mit dem Fußgänger kam. Hierdurch wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert und der Motorradfahrer wurde von seinem Krad abgeworfen, wobei dieser seinen Helm nicht trug, sondern lediglich in der Hand hielt. Beide Beteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt; ein genaueres Verletzungsbild ist nicht bekannt; und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Krad entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lebacher Straße in Richtung BAB 1 im Bereich der Unfallstelle für ca. 45 Minuten voll gesperrt, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Im Einsatz waren zwei Einsatzkommandos der Polizei Burbach, zwei Rettungswägen und ein Notarzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell