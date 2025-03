POL-DN: Einbruchsversuch in Düren-Birkesdorf

Titz (ots) - Bislang Unbekannte brachen am Donnerstag (20.03.2025) in ein Wohnhaus in der Velderstraße ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Über ein Fenster, das sie gewaltsam öffneten, verschafften sich die Einbrecher zwischen 09:35 Uhr und 10:20 Uhr Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie durchwühlten in einigen Zimmern Schränke und entkamen anschließend unerkannt. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die ...

