POL-DN: Seniorin überrascht Einbrecher

Vettweiß (ots)

Eine ungewollte Begegnung erlebte am Donnerstag (20.03.2025) eine Seniorin in der Johannesstraße. Sie traf bei ihrer Rückkehr auf zwei Einbrecher in ihrem Haus.

Die Frau kehrte nach einer kurzen Abwesenheit gegen 11:05 Uhr zu ihrem Zuhause zurück. Als sie ihr Haus durch die Eingangstür betreten hatte, nahm sie im Obergeschoss zwei männliche Stimmen wahr. Kurz darauf liefen zwei Männer die Treppe zum Erdgeschoss herunter und liefen, an der Seniorin vorbei, aus dem Haus. Die beiden Männer stiegen anschließend in einen weißen Pkw, der vor dem Haus parkte und fuhren in Richtung B477 davon.

Die Einbrecher hatten sich, so erste Ermittlungen, über eine Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft. Im Obergeschoss durchwühlten sie Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Die beiden Personen werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

1.Person:

- kräftig - circa 165cm - 170cm groß - T-Shirt mit Aufdruck

2. Person:

- kräftig - circa 180cm groß - T-Shirt mit Aufdruck

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen 09:30 Uhr und 11:05 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder dem weißen Pkw machen können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

