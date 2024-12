Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Beschädigtes Auto gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2024 fuhr eine Autofahrerin gegen 7.40 Uhr sehr eng an einem Pkw auf der Rosenstraße in Warendorf entlang. Später stellte sich einen Schaden an ihrem Auto fest. Möglicherweise ist der geparkte Pkw beim Vorbeifahren beschädigt worden. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

