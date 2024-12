POL-WAF: Warendorf. Baum bei Verkehrsunfall entwurzelt

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 3.35 Uhr in eine Tischlerei in Rinkerode, Hemmer ein und stahlen Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

