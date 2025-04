Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher suchen Gemeindehaus auf

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Sonntag (30. März) auf Montag wurde eine Anwohnerin in der Märkischen Straße gegen 3:40 Uhr von lauten Geräuschen geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie ein schwarzes Auto mit Altenkirchener Kennzeichen (AK), in dem ein Mann mit Sturmhaube am Steuer saß. Drei weitere dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Männer kamen aus Richtung des Gemeindehauses und stiegen in das Fahrzeug ein. Das Auto fuhr anschließend in Richtung BAB 4 davon. Die alarmierte Polizei stellte an zwei Türen des Gemeindehauses Hebelspuren und eine offenstehende Tür fest. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

