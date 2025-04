POL-GM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lindlar (ots) - Zwischen 12:30 Uhr am Samstag (29. März) und 19 Uhr am Sonntag sind Unbekannte in eine Firma in der Straße "An der Mühle" in Brochhagen eingedrungen. Die Einbrecher gelangten über eine Tür auf der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und entkamen unter anderem mit einer Akkuflex, einem Akkubohrhammer und weiteren Werkzeug der Marke Bosch. Hinweise nimmt ...

mehr