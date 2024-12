Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Weihnachtsmarkt Wildeshausen: Feuerwehr begeistert mit eigener Bude - doch eine Leiter wird vermisst

Wildeshausen (ots)

Der Weihnachtsmarkt in Wildeshausen war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, und die Feuerwehr Wildeshausen trug mit ihrer neuen Weihnachtsmarkt-Bude wesentlich zur festlichen Stimmung bei. Von Freitag bis Sonntag bot die Feuerwehr warme Getränke wie Kakao, Glühwein und Kekse an. Besonders beliebt war die Eigenkreation Brandmeisterpflaume, ein von den Mitgliedern selbst hergestelltes Getränk, das bei den Besuchern großen Anklang fand. "Die Feuerwehr hat hier etwas ganz Besonderes geschaffen - einen Platz zum Wohlfühlen, zum Zusammenkommen und vor allem, um die Weihnachtszeit einzuläuten", schwärmte eine Besucherin des Weihnachtsmarktes.

Die Resonanz auf das Angebot der Feuerwehr war durchweg positiv, und die Mitglieder zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf des Wochenendes. Doch am Sonntagabend, nach dem Abbau der Bude, gab es einen unerwarteten Dämpfer: Eine Leiter der Feuerwehr wurde offenbar in einem unbeobachteten Moment entwendet.

Appell an die Ehrlichkeit:

"Wir glauben an das Gute im Menschen und bitten die Person, die die Leiter mitgenommen hat, sie in einem ruhigen Moment unbemerkt am Feuerwehrhaus zu deponieren. Eine Rückgabe ohne weitere Umstände wäre das schönste Geschenk für uns", so Pressesprecher Jannik Stiller.

Trotz dieses Vorfalls bleibt die Feuerwehr optimistisch und dankbar für das überwältigende Feedback der Besucher. Das Engagement der Feuerwehr auf dem Weihnachtsmarkt hat nicht nur für warme Getränke, sondern auch für ein herzliches Miteinander gesorgt - genau das, was die Weihnachtszeit ausmacht.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell