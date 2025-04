Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung von der L 307 auf die L 323 zwischen Apfelbaum und Hülsenbusch wurde am Montagabend (31. März) die Fahrerin eines Kleinkraftrades leicht verletzt. Die 17-jährige Marienheiderin war gegen 20:50 Uhr mit ihrem Zweirad auf der L 307 in Richtung Hülsenbusch unterwegs. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 46-jährigen Mannes aus Oberhausen, der auf der bevorrechtigten L 323 in Richtung Gummersbach fuhr. Die 17-Jährige musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell