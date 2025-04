POL-GM: Einbruch in Geschäft

Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Sonntag (30. März) auf Montag wurde eine Anwohnerin in der Märkischen Straße gegen 3:40 Uhr von lauten Geräuschen geweckt. Als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie ein schwarzes Auto mit Altenkirchener Kennzeichen (AK), in dem ein Mann mit Sturmhaube am Steuer saß. Drei weitere dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Männer kamen aus Richtung des Gemeindehauses und ...

