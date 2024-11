Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung am Bahnhof Marbach - Zeugen gesucht

Marbach (ots)

Zu einer Bedrohung durch eine unbekannte Person ist es am Samstagabend (23.11.2024) am Bahnhof in Marbach gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 30-jähriger Reisender gegen 19:15 Uhr mit der S-Bahn der Linie S4 in Richtung Marbach, als er nach dem Ausstieg die noch unbekannte Person versehentlich an der Schulter gestreift haben soll. Hierbei kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 30-jährigen deutschen Staatsangehörigen und dem Unbekannten, bei dem es sich um einen 14 bis 16 Jahre alten, etwa 170cm großen und schlanken Jugendlichen mit dunklen, lockigen Haaren gehandelt haben soll. Im weiteren Verlauf bedrohte der Unbekannte sein Gegenüber wohl noch, bevor er in eine S-Bahn in Richtung Stuttgart flüchtete. Der Tatverdächtige, welcher wohl in Begleitung von drei Freunden war, trug zur Tatzeit eine dunkle Weste mit der Aufschrift "CR". Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

