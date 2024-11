Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen: Auseinandersetzung am Bahnhof Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten Personen ist es am späten Samstagabend (23.11.2024) am Bahnhof in Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 23:35 Uhr am Bahnsteig 3 zu einem verbalen Streit zwischen einer noch unbekannten Frau und einem ebenfalls noch unbekannten Mann gekommen sein, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet sein soll.

Im weiteren Verlauf sollen etwa acht umstehende Personen versucht haben zu schlichten, woraufhin es wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten kam. Dabei stürzte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Person in den Gleisbereich, gelangte jedoch wieder selbstständig auf den Bahnsteig. Bis zum Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei flüchteten die Beteiligten bisherigen Informationen zufolge in eine S-Bahn in Richtung Stuttgart. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell