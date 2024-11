BPOLI S: Türe aufgestemmt und in Zug uriniert

Plochingen (ots) - Eine 38-jährige Frau hat am Mittwochvormittag (20.11.2024) am Bahnhof in Plochingen eine Polizistin angegriffen und Widerstand geleistet. Gegen 10:40 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei von zwei Reisenden angesprochen, dass sie kurz zuvor in einem Bus von der zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Frau offenbar beleidigt und angespuckt wurden. Im ...

