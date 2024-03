POL-ANK: LKW bei Unfall auf der B109 umgekippt - Diesel und geladenes Korn ausgelaufen

Jarmen (ots) - Am heutigen Morgen (20.03.2024) gegen 08:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger deutscher Mann mit seinem PKW Opel die Dr.-Georg-Kohnert-Straße in Jarmen in Richtung neuer Markt. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen kleinen Baum und kam an einem Busch zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen können gesundheitliche Gründen als Unfallursache nicht ...

