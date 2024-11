Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 38-jährige Frau greift Polizistin an und leistet Widerstand

Plochingen (ots)

Eine 38-jährige Frau hat am Mittwochvormittag (20.11.2024) am Bahnhof in Plochingen eine Polizistin angegriffen und Widerstand geleistet. Gegen 10:40 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei von zwei Reisenden angesprochen, dass sie kurz zuvor in einem Bus von der zu dem Zeitpunkt noch unbekannten Frau offenbar beleidigt und angespuckt wurden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen die eingesetzten Beamten auf die 38-jährige deutsche Staatsangehörige, welche im Bereich des Treppenabganges zur Unterführung stand. Auf die polizeiliche Kontrolle reagierte die 38-Jährige umgehend aggressiv und widersetzte sich den Maßnahmen der Beamten. Im weiteren Verlauf griff die Frau unvermittelt nach der Schutzweste der eingesetzten Polizistin und trat ihr mit dem Fuß gegen den Oberkörper, woraufhin die 38-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes wurde sie im Anschluss in eine Spezialklinik verbracht. Die eingesetzten Beamten blieben durch den Vorfall unverletzt.

