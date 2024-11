Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen: Unbekannter geht auf Reisenden los

Ehningen/Böblingen Hulb (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (19.11.2024) einen 16 Jahre alten Reisenden am Bahnhof in Ehningen sowie in einer S-Bahn bedroht und attackiert. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Unbekannte gegen 16:25 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Bahnsteig, als er den Reisenden grundlos bedroht haben soll. Im weiteren Verlauf soll der mutmaßliche Täter mit der Faust in das Gesicht des 16-jährigen deutschen Staatsangehörigen geschlagen haben. Nachdem der Geschädigte in eine S-Bahn der Linie S1 in Richtung Stuttgart einstieg, folgte ihm der Unbekannte und schlug diesem nach derzeitigem Kenntnisstand erneut mit der Faust auf die Nase, sodass die Brille des 16-Jährigen beschädigt wurde. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen etwa 14 Jahre alten, 160cm großen und schlanken Jugendlichen gehandelt haben soll, beim Halt der S1 in Böblingen Hulb aus der Bahn in Richtung Innenstadt. Über den Notruf alarmierte der Geschädigte die Polizei, welche umgehend nach dem Tatverdächtigen fahndeten, jedoch ohne Erfolg. Der mutmaßliche Täter trug bisherigen Ermittlungen zufolge eine hellblaue Jeanshose, ein weißes Oberteil mit schwarzen Ärmeln sowie eine dünne schwarze Mütze. Er soll in Begleitung zweier Freunde gewesen sein. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, sowie der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell