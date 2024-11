Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Memmingen und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Festnahme nach Angriff auf Bahnpersonal

Am Sonntagmittag (24.11.2024) griff eine 64-jährige deutsche Staatsangehörige zunächst zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart an. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Frau zudem durch die Staatsanwaltschaft Memmingen mit Haftbefehl gesucht wurde. Auf dem Weg in eine Justizvollzugsanstalt trat die 64-Jährige zudem eine Beamtin.

Zunächst soll sich die deutsche Staatsagehörige zwei Mitarbeitern der Deutschen Bahn genähert und diese unmittelbar beleidigt haben. Als die geschädigten 33- und 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen die Tatverdächtige aufforderten sich zu entfernen, soll diese mehrfach nach ihnen geschlagen haben. Hierbei soll die 32-jährige Geschädigte mehrfach am Arm getroffen worden sein.

Die Tatverdächtige konnte kurz nach der Tat durch eine alarmierte Streife der Bundespolizei angetroffen werden. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stelle sich heraus, dass gegen die 64-Jährige zudem ein Vollstreckungshaftbefehl wegen versuchter Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Memmingen vorlag.

Während der Fahrt in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt trat die 64-Jährige dann noch einer Beamtin der Bundespolizei gegen den Oberkörper.

Durch die Bundespolizeiinspektion Stuttgart wurde gegen die 64-Jährige ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

