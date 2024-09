Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schlafende Hausbewohner werden von Einbrecher überrascht

Minden (ots)

Unsanft aus ihren Träumen wurden in der Nacht zu Donnerstag die Bewohner eines Einfamilienhauses in Todtenhausen gerissen. Als sie durch Geräusche wach wurden, stand ein Einbrecher in ihrem Schlafzimmer. Dieser flüchtete darauf unerkannt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich der Unbekannte über eine Terrassentür Zugang zum Anwesen in der Straße "Am Petersbach" verschafft. Nachdem er zunächst in den Räumen des Untergeschosses sowie im Badezimmer des Obergeschosses diverses Diebesgut zusammengesammelt hatte, schlich er sich ins Schlafzimmer der Eheleute. Auch hier agierte er zunächst sehr geräuscharm. Plötzlich aber wurde aber der 54-jährige Hausherr wach und bemerkte den Eindringling. Samt Beute gelang dem Einbrecher vermutlich in Richtung Bundesstraße 61 zu fliehen.

Hinweise an die Ermittler der Polizei bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

