Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin landet im Straßengraben

Lübbecke (ots)

Eine Autofahrerin aus Kirchlengern verlor am Mittwochnachmittag auf der Blasheimer Straße die Kontrolle über ihren Wagen und landete im Straßengraben. Bei dem Unfall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Die 37-Jährige befuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem Ford Focus die Blasheimer Straße in Richtung Stockhausen. In einer Linkskurve in Höhe der Straße "Hoper Weg" kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den angrenzenden Grünstreifen. Die Fahrt endete schließlich im Straßengraben. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde nach der Bergung abgeschleppt. Die Leichtverletzte wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zu geführt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell