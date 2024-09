Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch nach wenigen Stunden aufgeklärt

Rahden (ots)

Ein Einfamilienhaus in Rahden war in der Nacht auf Dienstag das Ziel von Einbrechern. Bereits einige Stunden später konnte Beamte diese sowie weitere Taten aufklären.

Dienstagmorgen bemerkten die Bewohner eines Hauses in der Straße "Lange Reihe", dass sie über Nacht Opfer eines Einbruchs geworden waren. Hierbei hatten die Täter diverses Diebesgut wie elektrische Geräte, Bargeld, persönliche Dokumente, Zigaretten und Bekleidung erbeutet. Darunter auch ein Pedelec. Nachdem die Beamten den Tatort aufgenommen hatten, begannen sie unmittelbar mit den Ermittlungen. Hierbei gerieten zwei Rahdener (27, 32) sowie ein Espelkamper (27) in den Fokus der Polizisten. Und ihr kriminalistisches Gespür sollte sie nicht täuschen. So konnte rund zwei Stunden nach der Anzeigenaufnahme das entwendete Pedelec sowie ein Großteil der Beute wieder aufgefunden werden. Zudem wurden an der Anschrift in Rahden sieben weitere Pedelecs beziehungsweise Fahrräder aufgefunden werden. Neben der Sicherstellung der Gegenstände wurden die drei festgenommen und der Polizeiwache in Minden zugeführt. Hier wurden sie vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Da seitens der Staatsanwaltschaft keine Haftgründe gesehen wurden, wurden die Männer in den Abendstunden des Dienstags aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

