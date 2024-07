Polizei Paderborn

POL-PB: Schüsse aus Auto bei Hochzeitskorso

Paderborn (ots)

(mh) Eine Zeugin meldete sich am Freitagabend gegen 19.25 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass in Paderborn aus einem Auto heraus, Schüsse in die Luft abgegeben worden seien.

Das Fahrzeug soll Teil eines Hochzeitkorsos sein und sich vom Kreuzungsbereich der Straßen An der Talle und Haustenbecker Straße über den Schwabenweg in den Dr.-Mertens-Weg und schließlich in den Max-Reger-Weg bewegt haben. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte den 21-jährigen Fahrer einer Audi A7 fest. In seinem Fahrzeug wurde eine leere Munitionsschachtel zu einer Schreckschusspistole aber keine Schusswaffe aufgefunden. Auf der genannten Fahrtstrecke fanden die Beamten ebenfalls Patronenhülsen. Dazu lag in dem Auto ein Teleskopschlagstock, welchen de 21-Jährige nicht hätte besitzen dürfen. Die Schachtel, die Hülsen und der Schlagstock wurden durch die Polizei sichergestellt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

