Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrerin bei Unfall auf der B478 schwer verletzt

Nümbrecht (ots)

Eine 27-jährige Motorradfahrerin aus Waldbröl zog sich bei einem Unfall am Dienstag (1. April) schwere Verletzungen zu. Die 27-Jährige fuhr auf der B478 in Richtung Ruppichteroth. Sie beabsichtigte, den vor ihr fahrenden Pkw einer 31-Jährigen aus Waldbröl zu überholen. Zeitgleich beabsichtigte die 31-Jährige, nach links in Richtung Bech abzubiegen. Dabei prallte die Motorradfahrerin in die linke Fahrzeugseite und stürzte. Die Motorradfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

